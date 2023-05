Ultime Notizie Roma del 11-05-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 maggio 2023)dailynews radiogiornale ha trovati all’ascolto da Francesco vitare Vladimir zelenski ha affermato che ha bisogno di più tempo per lanciare una controffensiva contro la Russia poiché l’esercito anche bisogno degli aiuti occidentali promessi con quello che abbiamo possiamo andare avanti avere successo ma perderemo molte persone ha detto in un’intervista ad alcune emittenti del servizio tra cui la BBC Le brigate da combattimento alcune delle quali addestrate dai Paesi nato sono pronte ma l’esercito ancora bisogno di alcune cose compresi veicoli che arrivano a Stock spiegato Quindi dobbiamo aspettare ci serve un po’ di tempo ha detto non sembra esserci alcuna distinzione invitano i rapporti tra Francia Italia almeno questione migranti e buttare benzina sul fuoco questa volta è il capo di rene sano Il Partito del presidente Macron Stefani Sei giù me le estrema destra ...