Ultime Notizie Roma del 11-05-2023 ore 08 | 10

(Di giovedì 11 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale Donald torna a parlare in pubblico dopo la condanna a pagare un indennizzo per avere aggredito sessualmente la scrittrice Gian Carol il 6 gennaio è stato un giorno bellissimo parlato una folla enorme Il problema è che quella pazza di Nancy pelosi la si cerca di Washington hanno voluto di spiegare da Guardia Nazionale ha fermato l’ex presidente durante un evento nel New hampshire organizzato dall’azienda il Tycoon ha poi ribadito di non aver mai conosciuto Giancarlo non ci sia lo giuro sui miei figli Questa è una storia falsa creata ad arte non si può avere un processo giusto a New York a Washington Nuovi sviluppi nel caso di Torremaggiore Albania tafta malifer coltellate dal marito talout malaika ucciso la figlia Jessica di 16 anni e il presunto amante della moglie Massimo De ...