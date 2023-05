Ultime Notizie Roma del 11-05-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 maggio 2023)dailynews radiogiornale giovedì 11 maggio Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco entrare in studio l’attacco con i droni al telefonino del 3 maggio che Mosca ritieni opera dell’Ucraina va considerato come un atto di terrorismo nei confronti del presidente della Russia Vladimir Putin e lo ha sostenuto il portavoce del Cremlino dmitry peskov in un’intervista la TV bosniaca è TV Channel Nei fatti possiamo interpretarlo come un tentativo di compiere un atto di terrorismo contro il presidente russo è un atto terroristico in stabile e crediamo che in questo modo l’Ucraina si mette allo stesso livello degli Stati sponsor del terrorismo non in diritto Ma di fatto ha fermato il portavoce del Cremlino continua il gioco di fila di dichiarazione attacchi contro il governo italiano da parte di un importante alleato europeo la Francia l’estrema destra francese prende ...