Ultime Notizie – Riforma fiscale | “Iva zero e contribuenti esteri | i piani del governo”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Cooperative compliance anche per le persone fisiche per attrarre i, aliquota Iva a: sono queste alcune delle misure nel cantiere dellaesposte dal vice ministro dell’Economia Maurizio Leo al convegno sulla delegaorganizzato dal gruppo ‘Sole 24 Ore’ con il dipartimento di Economia aziendale dell’Università di Roma Tre e il professore ordinario di Diritto tributario Giuseppe Marini. Il tutto ovviamente vincolato alle risorse da reperire nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza di settembre. “L’aliquota” per l’Iva “è un obiettivo, vediamo come affrontarlo”, ha sottolineato spiegando che la misura rientra nel “secondo segmento della, è legato ai tributi per i quali ...

- Da questa sera fino al 17 maggio uscirà nelle sale il docufilm "Palummella, l'ultrà di Maradona ", produzione realizzata da Gennaro Montuori sulle piattaforme UCI Cinema . Ecco dove ...'Si cerca di sanare una situazione disastrosa mettendo una ulteriore toppa peggiore del buco . In coerenza con il vigente Piano d'Ambito l'affidamento non può che essere dato ad un'azienda unica per l'...In questo articolo, esamineremo da vicino i prezzi e lenovità riguardanti le crypto Stellar Lumens, Monero e Avalanche (AVAX), allo scopo di fornire ... Vediamo leche potranno cambiare ...

Guerra Ucraina Russia, Londra conferma l'invio di missili a lungo raggio a Kiev. LIVE Sky Tg24

Banconote false sono in circolazione a Olbia: la segnalazione arriva nelle ultime settimane soprattutto dagli esercenti dei distributori di carburante, allarmati dal fenomeno che li sta colpendo in pa ...Beto ha saltato le ultime tre partite per un problema muscolare che si era aggiunto al colpo della strega e al momento resta in dubbio anche per il prossimo impegno contro la Fiorentina.