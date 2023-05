Ultime Notizie – Pisani nuovo capo della Polizia | Giannini prefetto di Roma

(Di giovedì 11 maggio 2023) (Adnkronos) – Vittorioè ildi Stato. Prende il posto di Lamberto, nominatodi. A quanto apprende l’Adnkronos, è quanto è stato deciso dal Consiglio dei ministri che si è appena concluso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Ieri i migranti, oggi la Tav . Un incidente al giorno, o quasi, scandisce la crisi nei rapporti diplomatici tra Italia e Francia . ALTA TENSIONE Dopo l'ennesimo giro di accuse dell'Eliseo al governo ...Gossip di oggi 11 maggio 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 11 maggio 2023 troviamo il look decisamente audace di Elodie e un nuovo amore per Shakira dopo lo scandao del tradimento di Piquè. Ecco quindi gli spunti di gossip di ...Sei anni dopo la scadenza della manutenzione ventennale e sette mesi dopo la chiusura dell'impianto, per la funicolare di Chiaia arriva finalmente una buona notizia: al bando per l'assegnazione dei ...

Ucraina, ultime notizie. «Londra ha consegnato missili a lungo raggio a Kiev». Cremlino: ... Il Sole 24 ORE

Vinicius e Rodrygo del Real Madrid all’Inter. L’eclatante e inaudita suggestione è stata pronunciata da un agente FIFA, che ha voluto far il punto sul mercato interista degli ultimi anni Nell’agosto ...Le parole rilasciate da Davide Calabria dopo il derby di Champions League perso hanno fatto infuriare i tifosi ...