Ultime Notizie – Pechino Express 2023 | l’annuncio | ecco i vincitori

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 11 maggio 2023) In finale gli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore, i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia Gli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore, i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia. Sono le 3 coppie arrivate in finale a. Chi sono idello show di Sky?… Immagini concesse da Sky –.sky.it; La finale diè sempre disponibile on demand Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione