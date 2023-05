Ultime Notizie – La rapper italiana Anna nella colonna sonora di ‘Fast X’

(Di giovedì 11 maggio 2023) La, nome d’arte diPepe, è stata scelta come unica artistaper prendere parte alladi “Fast X”, il decimo film della celebra saga cinematografica di “Fast & Furious”, girato in parte in Italia a Roma e Torino e in tutte le sale a partire dal 18 maggio 2023., classe 2003 di La Spezia (e l’artista più giovane ad aver raggiunto la prima posizione della Top Singoli della Fimi, grazie al suo singolo di debutto Bando, pubblicato nel 2020) sarà presente nel film con una versione della sua hit “Bando (Fast X Remix)” con Gemitaiz e Madman. Il brano sarà inclusoufficiale “Fast X (Original Motion Picture Soundtrack)” che sarà disponibile in tutto il mondo ...

L'11 maggio 2023 è una data nera per Apple , con numerosi disservizi segnalati nelleore . Numerose, infatti, sono state le segnalazioni sul web di alcuni servizi dell'azienda della Mela che sono andate down, con utenti che hanno lamentato problemi di accesso e pagamento. Ecco ...Rivivi tutti i momenti del nostro evento ! " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...Alfredo Turitto, 19 anni del rione Materdei è stato avvistato in via Sergio Abate all'Arenella quando ha ceduto qualcosa ad un uomo che gli si era appena avvicinato. Nelle mani del cliente una dose di ...

Barlassina, pensionato ripara da solo una buca in strada: multa da 882 euro e ordine di riaprirla Corriere Milano

Chi, invece, partirà titolare è l'ex Genoa e Milan Ocampos. La Roma è alla terza semifinale nelle ultime tre stagioni e per staccare il pass per Budapest deve far fuori il Bayer Leverkusen. Mourinho ...Con il riprezzamento dei mercati azionari e del reddito fisso dovuto all'aumento dell'inflazione e dei tassi di interesse, negli ultimi 18 mesi gli hedge fund sono tornati alla ribalta. L’analisi ...