Ultime Notizie – “Istituzioni responsabili di attuare politiche attive”

Roma, spaccia cocaina nel bar dove lavora: nello zaino armi e munizioni. Chiuso il locale I controlli dei carabinieri e le pistole nascoste nell'auto Nel corso di un normale controllo alla ...Nell'anno che ha segnato la fine dell'emergenza legata alla pandemia da Covid - 19, gli Scavi di Pompei hanno fatto registrare un numero di ingressi da record , donando un rinnovato lustro al sito, ...I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria e della tenenza di Arzano , allertati dal 112, sono intervenuti ieri sera in via Brindisi , a Casoria, per una segnalazione di colpi ...

Ucraina, ultime notizie. Bombe russe su Sumy Il Sole 24 ORE

Al PGA Championship, secondo Major maschile del 2023 in programma dal 18 al 21 maggio prossimi all'Oak Hill Country Club di Rochester, nello stato di New York, saranno in gara 99 tra i migliori 100 go ...La centralità che la risorsa acqua sta sempre più assumendo negli equilibri ambientali, economici, sociali, soprattutto in relazione agli effetti del cambiamento climatico, obbliga una seria riflessio ...