Ultime Notizie – in prossimi mesi atteso calo significativo prezzi

(Di giovedì 11 maggio 2023) La Commissione di allerta rapida per il monitoraggio dei, che si è riunita oggi a Palazzo Piacentini, “ha preso in esame l’andamento del prezzo della pasta che, come rilevato dall’Istat sia a marzo che ad aprile, ha fatto registrare, rispettivamente, aumenti tendenziali del 17,5% e del 16,5%. Durante il confronto tecnico, le istituzioni tecniche e di statistica (Istat, Ismea e sistema camerale) hanno segnalato come lerilevazioni deistanno già dimostrando i primi, seppure deboli, segnali di diminuzione di prezzo, segno che neiil costo della pasta potrà scendere in modo”. E’ quanto emerge al termine alla riunione della Commissione, prevista dal Decreto Trasparenza e presieduta dal Garante per la sorveglianza dei ...

A poco più di un anno dall'operazione per il tumore al pancreas , torna in ospedale per una visita di controllo. È stato il rapper ad annunciarlo su Instagram, con un video in cui si vede la sua mano ...Levoci parlano di una decisione entro luglio. LAZIO Nel Lazio la gestione delle residenze universitarie è competenza dell'ente Disco (Diritto allo studio e alla Conoscenza) della Regione, ...Si sono moltiplicati nelleore ore i rumors che vorrebbero del tenero tra due dei tre ... Giofrè ha scritto in una storia Instagram: 'In riferimento a varieche sto leggendo, vorrei solo ...

Guerra Ucraina Russia, Londra conferma l'invio di missili a lungo raggio a Kiev. LIVE Sky Tg24

Milano, 11 mag. (askanews) - "Abbiamo osservato una dinamicità, in questi ultimi anni c'è stata una gran voglia di investire e di tornare ...Lorenzo Stovini, ex difensore del Lecce, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai colleghi di LazioPress. Ecco di seguito le sue ...