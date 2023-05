Ultime Notizie – gol di Cabral | Diouf e Amdouni

Leggi su informazioneriservata.eu

Il Basilea vince 2-1 sulla Fiorentina nella semifinale d'andata di Conference League, disputata allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Al vantaggio dei viola conal 25?, rispondonoal 71? eal 93?. Il ritorno si giocherà tra sette giorni in Svizzera. Nell'altra semifinale vittoria casalinga del West Ham per 2-1 sull'Az Alkmaar.