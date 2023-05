Ultime Notizie – Giro d’Italia 2023 | Pedersen vince sesta tappa

(Di giovedì 11 maggio 2023) Madsladel, la Napoli-Napoli di 162 km, beffando negli ultimi 60 metri insieme al gruppo inseguitore i due fuggitivi di giornata, Alessandro De Marchi e Simon Clarke, partiti già ai -130 km insieme ad altri tre corridori e dai -50 in fuga di coppia. Oltre all’andatura finale imposta dallo squadrone Ineos, a beffare i due anche il vento contrario alla fine di unacontrassegnata dalle montagne russe della costiera amalfitana, particolarmente insidiosa in discesa per le curve strette e i muretti ravvicinati. Completano il podio Jonasthan Milan e Pascal Ackermann. A lanciare la volata finale dai 300 metri Fernando Gaviria della Movistar, partito troppo presto e finito al quinto posto. Primo degli ...

Levoci parlano di una decisione entro luglio. LAZIO Nel Lazio la gestione delle residenze universitarie è competenza dell'ente Disco (Diritto allo studio e alla Conoscenza) della Regione, ...... mettendo da parte lepoche banche che trattavano dollari '. Secondo i calcoli basati sui ... Principale - https://t.me/comedonchisciotteorg- https://t.me/comedonchisciotte_...Rivivi tutti i momenti del nostro evento ! " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...

Guerra Ucraina Russia, Londra conferma l'invio di missili a lungo raggio a Kiev. LIVE Sky Tg24

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Oltre 142 milioni di presenze tra pernottamenti in strutture ricettive e alloggi in abitazioni private. Di questi, oltre la metà è costituita dai flussi italiani (un 55% che si ...A poco più di un anno dall'operazione per il tumore al pancreas, Fedez torna in ospedale per una visita di controllo. È stato il rapper ad annunciarlo su Instagram, con ...