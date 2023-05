Ultime Notizie – Germania | spari in fabbrica Mercedes | un morto

(Di giovedì 11 maggio 2023)in unadellaBenz in. Lo ha riferito un portavoce della polizia, che parla di une di un ferito grave nell’impianto 56 di Sindelfingen, nel sudovest del Paese. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria e della tenenza di Arzano , allertati dal 112, sono intervenuti ieri sera in via Brindisi , a Casoria, per una segnalazione di colpi ...Le Capitali vi porta leda tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui . Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta ...La regione è stata bombardata più di 70 volte nelle24 ore: almeno 8 civili sono rimasti feriti.

Ucraina, ultime notizie. Bombe russe su Sumy Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...POMIGLIANO D’ARCO - Blitz dei forestali in una pasticceria. Nell’ambito dei controlli per la corretta tracciabilità degli alimenti disposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, agli ordini del ...