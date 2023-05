Ultime Notizie – “Galvagno obbedisce a diktat Roma”

(Di giovedì 11 maggio 2023) (di Elvira Terranova) – Fa subito una premessa, Gianfranco Miccichè: “Io sono nato per essere felice. Mi diverto sempre, e sempre felice sarò”. Poi, aggiunge: “Sto scrivendo le mie verità. In alcuni casi, sono verità pesanti. Le ho scritte ma non so se raccontarle pubblicamente. Io punto sempre alle operazioni verità”. L’ex viceministro dell’Economia ed ex Presidente dell’Assemblea regionale siciliana da alcuni mesi non è più il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, sostituito da Marcello Caruso, braccio destro del Presidente della Regione forzista Renato Schifani. E non è più nel gruppo di Forza Italia all’Ars, ma è – l’unico deputato – nel Gruppo Misto. Dopo l’addio, non senza polemiche, al gruppo che aveva fondato quasi trent’anni fa, quando vinse 61 a 0 vincendo tutti i collegi in Sicilia. Sabato scorso non ha partecipato, per la prima volta, alla convention di Forza ...

