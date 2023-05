Ultime Notizie – Europa League | Juve-Siviglia 1-1 | Gatti pareggia al fotofinish

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 11 maggio 2023) (Adnkronos) –ntus eno 1-1 nella semifinale d’andata di, disputata all’Allianz Stadium di Torino. Al vantaggio degli ospiti con En-Nesyri al 26?, rispondeal 97?. Il ritorno tra 7 giorni in Spagna. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione