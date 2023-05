Ultime Notizie – cosa sono gli Storm Shadow

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 11 maggio 2023) L’arsenale dell’Ucraina si arricchisce di una nuova, potente arma. Si tratta dei missili a lungo raggioinviati dal Regno Unito a Kiev. Una vera e propria svolta per il Paese in guerra con la Russia, soprattutto in vista della annunciata controffensiva. Come spiega la Cnn, i missilisviluppati congiuntamente da Gran Bretagna e Francia e hanno capacità stealth che li rendono invisibili ai radar. Normalmente vengono lanciati da aerei e hanno una gittata fino a 250 km, in grado di colpire dunque in profondità nei territori ucraini occupati dai russi. Questi missili“una vera svolta dal punto di vista della gittata” e offrono a Kiev una capacità che gli ucraini chiedevano fin dall’inizio della guerra, ha spiegato una fonte militare americana alla Cnn. Attualmente le armi fornite dagli Usa a Kiev ...