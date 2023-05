Ultime Notizie – Caro affitti | emendamento governo per ‘housing’ studenti | pronti 660 milioni

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleAGI - ' Mio fratello era abbastanza tranquillo e aveva le mani insanguinate e diceva 'questo è l'amante e l'ho ucciso'. È un passaggio della testimonianza resa agli investigatori da Quemal Malaj, il ...- Tour napoletano per Bono Vox . Il cantante degli U2 sarà di scena sabato al Teatro San Carlo e in questi giorni ne sta approfittando per girare la città visitandola e apprezzando ogni ...

Milano, grossa esplosione in centro: scoppia un furgone che trasportava bombole di ossigeno in via Pier Lombardo Corriere Milano

L'inverno e la neve sembrano non voler lasciar spazio all'arrivo della bella stagione: tornano neve e piogge in Trentino e in Friuli-Venezia Giulia ...Ranieri chiede al Cagliari un altro sforzo: rimanere concentrato sul campionato. E non pensare, almeno per due partite, ai playoff. (ANSA) ...