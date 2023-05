Ultime Notizie – Apple nel mirino dell’Antitrust per posizione dominante sulle app

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 11 maggio 2023) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti delle societàInc.,Distribution International Ltd,Italia S.r.l. per accertare l’esistenza di un presunto abuso dinel mercato delle piattaforme per la distribuzione online di app per utenti del sistema operativo iOS. Lo annuncia una nota. In particolare, a partire da aprile 2021ha adottato una politica sulla privacy, per i soli sviluppatori terzi di app, più restrittiva rispetto a quella che la società applica a sé stessa. Il diverso trattamento si basa principalmentecaratteristiche del prompt che appare agli utenti per acquisire il consenso al tracciamento dei propri dati di ‘navigazione’ ...