Ultima puntata Back to school 2 | anticipazioni 11 Maggio 2023

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ultimo appuntamento conto2. Federica Panicucci ritorna con la sestadel programma in cui i big della tv e dello spettacolo devono superare ancora una volta l’esame di quinta elementare. Quali super vip ci saranno per questo capitolo finale? Scopriamoli!to2,11Federica Panicucci, affiancata da Gianluca Scintilla Fubelli nel ruolo di “capoclasse”, dovrà gestire una scolaresca composta da: Alessandro Cecchi Paone, Cecilia Capriotti, Maria Monsè, Riki. A loro si aggiungeranno i “rimandati” Gigi e Ross ed Elena Morali. Come sempre i Maestrini prepareranno al meglio gli indisciplinati alunni, ma la Commissione – composta da veri maestri elementari – li promuoverà? Lo scopriremo stasera: ...

... Terra Amara , scopriamo che, nellain onda il 12 maggio , alle 14.10 , in un bar, Naciye ... Quest'non ha perso tempo, ed ha usato l'informazione contro la nipote. Hunkar ha messo al ...Luce dei miei occhi: di cosa parla la serie televisiva Luce dei miei occhi: anticipazioniLuce dei miei occhi: quando andrà in onda l'Mercoledì 17 maggio 2023 andrà in onda su Canale 5 l'della serie televisiva italiana ' Luce dei miei occhi' ...La penultimadi Uomini e Donne che dovrebbe essere a tutti gli effetti l'a partire con il Trono Over avrà una grande protagonista: Gemma Galgani . Chi meglio della dama, storico ...

Nella puntata di lunedì 8 maggio di Isola Party, il modello ha parlato della storia con la naufraga dell'Isola dei Famosi Lunedì 8 maggio, durante l'ultima puntata di Isola… Leggi ...È il giorno della finale Pechino Express 2023: oggi, giovedì 11 maggio 2023, ultima tappa per le coppie in gara verso il traguardo di Angkor. Le anticipazioni.