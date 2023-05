... organizzato dal quotidiano Il Foglio ed in corso di svolgimento allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, è intervenuta anche Evelina, membro del board dellae rappresentante della ...... in corso di svolgimento allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, è intervenuta anche Evelina. La dirigente ha esordito parlando di Superlega : " Io sono dal 2016 nel board dellae ...... organizzato dal quotidiano Il Foglio e in corso di svolgimento allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, Evelina, membro del board dellae rappresenta la Federcalcio europea in seno ...

UEFA, Christillin: 'Elkann dovrebbe valutare offerte per la Juve' Calciomercato.com

Evelina Christillin ha un sentimento forte e noto per la Juve, eppure... «L'atmosfera di Napoli è magnificamente contagiosa» ...Spunta su via Santa Lucia e l'edicolante Vincenzo davanti al Palazzo della Regione le porge la bandiera del Napoli. Evelina Christillin ha un sentimento forte e noto per la Juve, ...