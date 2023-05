Udinese | Pafundi convocato per i Mondiali Under 20 | salterà le ultime tre di campionato

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tra i convocati del Ct Carmine Nunziata per i20 in programma in Argentina spicca anche Simone. Il talentino dell’, classe 2006 – giàin due occasioni da Roberto Mancini in Nazionale maggiore – raggiungerà i compagni nel raduno di Roma del 14 maggio, prima della partenza alla volta del Sud America. Gli azzurrini debutteranno il 21 maggio contro il Brasile, per poi sfidare Nigeria e Repubblica Dominicana. Di conseguenza,non sarà a disposizione di Sottil per gli impegni dei friulani contro Lazio, Salernitana e Juventus. SportFace.