Ucraina | ultime notizie Zelensky probabilmente a Roma per incontrare il Papa e Meloni

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il presidente ucraino Volodymyr, all’interno di una serie di visite in Paesi Ue, nei prossimi giorni potrebbe fare una visita lampo a, perla premier Giorgia. Secondo fonti vaticane “è possibile che ilincontri il presidente ucraino nella giornata di sabato”.sarà nei prossimi giorni a Berlino peril cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier. La Gran Bretagna ha consegnato missili da crociera a lungo raggio all’in vista della prevista controffensiva. La conferma dal ministro della Difesa britannico. Ira di Mosca: le forniture sono uno sviluppo “fortemente negativo” e richiederanno “una risposta adeguata”. Mattarella in visita ufficiale in Norvegia

La Gran Bretagna ha consegnato missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow all'Ucraina in vista della prevista controffensiva, secondo la Cnn che cita alti funzionari occidentali. In particolare, ...Gli attacchi "localizzati e limitati" messi a segno dai soldati ucraini nella città contesa potrebbero diventare uno schema consolidato da applicare anche in altre aree occupate ...