Ucraina | ultime notizie Fonti vaticane | possibile incontro tra il Papa e Zelensky a Roma

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il presidente ucraino Volodymyr, all’interno di una serie di visite in Paesi Ue, nei prossimi giorni potrebbe fare una visita lampo a, per incontrare la premier Giorgia Meloni. Secondo“èche ilincontri il presidente ucraino nella giornata di sabato”.sarà nei prossimi giorni a Berlino per incontrare il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier. La Gran Bretagna ha consegnato missili da crociera a lungo raggio all’in vista della prevista controffensiva. La conferma dal ministro della Difesa britannico. Ira di Mosca: le forniture sono uno sviluppo “fortemente negativo” e richiederanno “una risposta adeguata”. Mattarella in visita ufficiale in Norvegia