Ucraina-Russia | Trump | “Con me alla Casa Bianca guerra chiusa in 24 ore”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 11 maggio 2023) "Kiev deve vincere? Io non ragiono nei termini di sconfitta o vittoria" “Io chiudo lain 24 ore”. Così Donaldtorna a ripetere che con luilainnon sarebbe scoppiata o avrebbe avuto una rapida soluzione. “Io voglio che tutti smettano di morire, stanno morendo russi ed ucraini, voglio che smettano di morire”, ha detto durante la ‘town hall’ trasmessa la notte scorsa dCnn dal New Hampshire, uno dei primi stati dove si voterà il prossimo anno per le primarie. Pressato dalle domande della moderatrice Kaitlan Colins, l’ex presidente non ha voluto dire però se crede che l’debba vincere, affermando di non “ragionare nei termine di vittoria o sconfitta”. “Io ragiono nei termini di ...