Ucraina | Peskov | ' attacco droni a Cremlino è attentato terroristico a Putin'

(Di giovedì 11 maggio 2023) Mosca, 11 mag. (Adnkronos) - Mosca considera il tentativo di Kiev del 3 maggio, di attaccare ilusando i, come un passo oltraggioso che mette l'alla pari con gli stati sponsor del terrorismo. Lo ha detto il portavoce delDmitryin un'intervista al canale serbo ATV. "In effetti, lo possiamo interpretare come un tentativo di compiere un atto di terrorismo contro il presidente russo - ha aggiunto- Si tratta di un'attività terroristica del Paese assolutamente oltraggiosa e inaccettabile. Riteniamo che in questo modo l'si metta effettivamente alla pari con gli stati sponsor del terrorismo. Nemmeno de jure, ma de facto. Ovviamente, come abbiamo già detto, risponderemo quando e come lo riterremo lo riterremo opportuno".