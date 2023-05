Ucraina | padre Caprio | “Incontro Papa-Zelensky è l’avvio di una mediazione”

(Di giovedì 11 maggio 2023) (Adnkronos) – L’tra ile il presidente ucraino, dato come “possibile” tra due giorni in Vaticano, è “sicuramente”dellaper arrivare ad un cessate il fuoco dopo oltre un anno di guerra in. Lo sottolinea all’Adnkronos don Stefano, grande esperto di Russia. “La diplomazia della Santa Sede – osserva– lavora molto spesso in accordo con la diplomazia italiana. Sicuramente c’erano contatti di nunzi e ambasciatori e poi di personalità eminenti, penso a qualche cardinale. I contatti tra il Vaticano e il Patriarcato di Mosca poi sono tantissimi: sono tanti anni che tanti di noi, io per primo, li conosciamo dal primo all’ultimo. Non posso dire di avere fatto parte di una ...

Nell'ambito della sua visita in alcuni Paesi europei, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe fare nei prossimi giorni un tappa lampo anche a Roma, per incontrare la presidente del Consiglio ...