Ucraina | Mosca ha reclutato 10 mila detenuti ad aprile | ma non più per la Wagner

2023 - 05 - 11 14:55:54: "Ci sono mercenari di 70 Paesi che combattono per l'" La Russia sostiene che ci sono mercenari di 70 Paesi che combattono dalla parte dell'. Lo riporta la ...La Russia sostiene che ci sono mercenari di 70 Paesi che combattono dalla parte dell'. Lo riporta la Tass citando il presidente del comitato investigativo russo, Aleksandr Bastrikin. "Sono stati accertati il reclutamento e la partecipazione di mercenari, seguaci del regime ...Il gruppo Wagner non recluta più detenuti "Dall'estate del 2022, i detenuti sono stati il principale bacino di reclutamento per le operazioni della milizia privata Wagner in. Tuttavia, è ...

Ucraina ultime notizie. Farnesina: italiani lascino subito Ucraina. Mosca, sospeso funzionamento ... Il Sole 24 ORE

Rifornita con oltre 30 miliardi di dollari in armi appena consegnate dai suoi alleati, l' Ucraina si sta preparando per una controffensiva. E’ quanto scrive oggi Bloomberg. Gli armamenti giunti a Kiev ...La Gran Bretagna si conferma la più decisa nell'aiutare l'Ucraina a respingere l'invasione, ed ora dopo qualche tentennamento, dettato per lo più da Washington, Londra ha iniziato a… Leggi ...