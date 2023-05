Ucraina | missile russo su Sloviansk | morta una donna | ferita la figlia

(Di giovedì 11 maggio 2023) Kiev, 11 mag. (Adnkronos) - Le forze russe hanno colpito con unS-300 la città di, nel Donetsk, uccidendo unae ferendo la. Lo ha riferito il sindaco Vadym Liakh. Nell'attacco sono state danneggate diverse case.si trova a circa 45 chilometri a nord della città contesa di Bakhmut. Il Donetsk orientale è la regione dove hanno luogo i combattimenti più feroci della guerra tra l'e le forze russe, che cercano di occupare l'intera regione. Il governatore dell'oblast Pavlo Kyrylenko ha riferito di altri attacchi russi avvenuti in precedenza e che hanno ucciso tre civili e ne hanno feriti altri due. La Russia ha colpito nove insediamenti e tre comunità nella regione, danneggiando 23 case, un'infrastruttura, un cinema e un'ex fattoria, secondo ...

... così su Telegram il sindaco della cittadina dell'Est dell', vicino Kramatorsk. Nel video ... "Gli occupanti hanno lanciato unS - 300, a seguito dell'attacco - così il primo cittadino ...... proprio nel timore dell'annunciatissima controffensiva. I bombardamenti russi sono stati, ...Usa si sono già rivelati utili nello sventare attacchi " avrebbero anche abbattuto un...Ha la possibilità di proporre che tipo diusare contro un certo tipo di bersaglio. È un ... USA pronti a inviare inbatterie di missili Patriot La nuova linea di difesa Nato in Europa: ...

Ucraina, Londra pronta a fornire missili a lunga gittata. Gli 'invisibili' Storm Shadow QUOTIDIANO NAZIONALE

La Gran Bretagna ha consegnato missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow all'Ucraina in vista della prevista controffensiva, secondo la Cnn che cita alti funzionari occidentali. (ANSA) ...Il capo dell'amministrazione regionale; “70 attacchi in 24 ore, civili feriti da munizioni a grappolo”. Zelensky: “Serve tempo per lanciare la controffensiva”. 007 britannici: “Mosca ha arruolato 10mi ...