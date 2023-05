Lo ha sottolineato il presidente Sergionel suo colloquio a Oslo con il premier ... Ben Wallace, ha confermato la fornitura all'da parte di Londra di missili da crociera a lungo ...... soprattutto sulla questione dell'aggressione all'su cui Oslo si trova in prima linea ...ha osservato che "contrastare la politica di aggressività della Russia è necessario ma non ci ......di Stato diin Novergia c'è infatti il tema energia, sia perchè il paese è diventato il primo fornitore di petrolio e gas in Europa: per far fronte alla crisi dovuta alla guerra in...

Ucraina, Mattarella: ci auguriamo a Mosca torni razionalità Agenzia askanews

Oslo, 11 mag. (askanews) - Inizia oggi ufficialmente la visita di Stato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in Norvegia. Lo ...Sergio Mattarella è arrivato ad Oslo, per una visita ufficiale, insieme alla figlia Laura e al Ministro degli Esteri, Antonio Tajani.