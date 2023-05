Ucraina | Kiev avanza a Bakhmut Zelensky | Ci riprenderemo tutto

(Di giovedì 11 maggio 2023) "Non considerate questa controffensiva come l'ultima, perché non sappiamo cosa ne verrà fuori", ha dichiarato Kuleba al quotidiano tedesco Bild. Kuleba ha detto che "per vincere la guerra servono ...

... conferma l'asse Roma - Praga a Bruxelles in tema di immigrazione, e l'impegno comune a fianco dell'('scommettiamo sulla vittoria di', dice), e rilancia la necessità di un nuovo fronte ...'L'Ue deve mettere più soldi per la guerra in', afferma Trump...in, dopo giorni di allarme per una possibile caduta della citt in mano ai russi. Un fronte mobile, difficile per entrambi gli schieramenti, dove la terza brigata delle forze armate diha ...

«Rip, riposi in pace». Un pezzetto di verità giace in ogni tomba di caduto russo o ucraino di questa guerra: “Rip”, Psm in russo e in ucraino. In un conflitto, la verità non la rispetta mai nessuno, ...La testimonianza di una donna rimasta vedova dopo l’assedio dello scorso anno: «Non era un militare e per questo il suo sacrificio non viene riconosciuto» ...