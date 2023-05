Ucraina | “Gb ha fornito missili a lungo raggio a Kiev” La replica di Mosca

(Di giovedì 11 maggio 2023) (Adnkronos) – Il Regno Unito haall’da crociera aStorm Shadow, facendo fare un salto di qualità all’arsenale diin vista dell’attesa controffensiva. Lo riferisce la Cnn, citando diverse fonti occidentali. Sviluppati congiuntamente da Gran Bretagna e Francia, questihanno capacità stealth che li rendono invisibili ai radar. Normalmente vengono lanciati da aerei e hanno una gittata fino a 250 km, in grado di colpire dunque in profondità nei territori ucraini occupati dai russi. Questisono “una vera svolta dal punto di vista della gittata” e offrono auna capacità che gli ucraini chiedevano fin dall’inizio della guerra, ha spiegato una fonte militare americana alla Cnn. ...

