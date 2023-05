Ucraina | fonti Usa | “Wagner ha ancora munizioni a Bakhmut”

(Di giovedì 11 maggio 2023) (Adnkronos) – “Le forze affiliate a, la principale organizzazione paramilitare russa, continuano a detenere la maggior parte del territorio nella cittàorientale die possiedono notevoli scorte dinonostante alcune perdite”. Lo scrive il sito ‘Politico’, citando due alti funzionari statunitensi. Lunedì il leader diYevgeny Prigozhin è apparso in una serie di video sui social minacciando di ritirare completamente i suoi soldati daa causa della carenza di. Successivamente, aveva dichiarato che il ministero della Difesa russo aveva assicurato che avrebbe inviato risorse aggiuntive in prima linea. Le dichiarazioni hanno suscitato speculazioni secondo cui i combattenti dipotrebbero ...

altissimi e volatili che si sono registrati nei mercati energetici dopo l'invasione dell'da ... "Rischiano inoltre di di minuire l'incentivo a un uso efficiente dell'energia o a passare a...

Il capo dell'amministrazione regionale; “70 attacchi in 24 ore, civili feriti da munizioni a grappolo”. Zelensky: “Serve tempo per lanciare la controffensiva”. 007 britannici: “Mosca ha arruolato 10mi ...Lo ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov a una stazione televisiva bosniaca, ma ha pure precisato che questo dipende dal fatto che «non è una guerra, ma un'operazione condotta cercando di salvare c ...