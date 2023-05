Ucraina | Energoatom | ' Zaporizhzhia rischia carenza personale catastrofica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023) Kiev, 11 mag. (Adnkronos) - Il trasferimento di circa 2.700 dipendenti ucraini dalla più grande centrale nucleare d'Europa, previsto dalla Russia, causerebbe una "mancanza diqualificato" nell'impianto di, nell'meridionale occupata dai russi. Questo l'avvertimento della compagnia di energia atomica, riferito ai dipendenti della centrale che, dopo l'occupazione dell'impianto da parte di Mosca, hanno firmato contratti di lavoro con l'agenzia nucleare russa Rosatom e che pertanto verranno trasferiti in Russia insieme alle loro famiglie. Il trasferimento del, ancora non è chiaro se forzato oppure volontario, ha aggiunto, in ogni caso "aggraverebbe il problema già ...