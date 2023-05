Ucraina e spese militari Il summit Nato visto da Lorenzo Cesa

Leggi su formiche

(Di giovedì 11 maggio 2023)sono i due temi portanti del prossimodi luglio in Lituania. A spiegarlo a Formiche.net è, segretario dell’Unione di Centro ed eletto alla Camera nella lista Noi moderati, nuovo presidente della delegazione parlamentare italiana presso l’Assemblea parlamentare della. Tra due mesi i leader dellasi riuniranno a Vilnius, in Lituania, per l’annuale vertice. Sarà il primo per la Finlandia da Paese membro. Che cosa si aspetta da questo incontro? Dal vertice di Vilnius mi aspetto un’importante accelerazione delle procedure per l’ingresso dell’nella. Un altro punto importante sarà l’adeguamento della spesa in difesa verso l’obiettivo del ...