Ucraina | Cremlino | Operazione speciale molto difficile ma continua

(Di giovedì 11 maggio 2023) Mosca, 11 mag. (Adnkronos) - L'russa inè "" ma andrà avanti. Lo ha ammesso il portavoce delDmitry Peskov in un'intervista alla tv bosniaca, citata dalla Tass: "L'militare. Questa è un'e, naturalmente, alcuni obiettivi sono stati raggiunti in un anno". Peskov ha rivendicato che le forze russe "sono riuscite a colpire un bel po' la macchina militare...questo lavoro continuerà".

L'evento era pianificato annualmente, ma oggi assume un significato particolare con le continue richiesta delai suo cittadini di emtrare nelle forze armate. La guerra insta ......Russia a lanciare la sua operazione militare in, e la Russia è 'uno Stato troppo grande e potente per essere trattato in questo modo o per arrendersi'. Lo ha detto il portavoce del, ......delDmitry Peskov punta il dito contro l'Occidente sottolineando che la guerra è nata "dagli errori" occidentali che hanno costretto la Russia ad agire. Le cause della guerra in: il ...

Il Cremlino: “Ucraina sponsor del terrorismo e l’Occidente tace” Globalist.it

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha sottolineato come Mosca sia ancora lontana dai suoi obiettivi ma precisa che questo dipende dal fatto che "non è una guerra, ma un'operazione condotta cerc ...Peskov, portavoce del Cremlino, ha ammesso le difficoltà russe in Ucraina: “Non stiamo facendo una guerra. Costretti all’operazione militare speciale dagli errori dell’Occidente”.