Ucraina | autorità filorusse | ‘12 000 evacuati da prima linea Zaporizhzhia’

(Di giovedì 11 maggio 2023) Mosca, 11 mag. (Adnkronos) – Le forze russe hanno evacuato più di 12.000 persone dalle aree dinella regione di Zaporizhzhia. Lo ha reso noto Vladimir Rogov, un membro del consiglio principale dell'amministrazione militare-civile. "Oltre 12.000 residenti dei distretti insono partiti per le aree sicure della regione di Zaporizhzhia", ha scritto Rogov su Telegram. 'Più di 4.000 di loro sono partiti con autobus e più di 8.000 con i propri mezzi".Rogov ha invitato coloro che si trovano ancora in queste aree a sfruttare l'opportunità di evacuare nell'ambito di quello che ha definito il "programma di trasferimento temporaneo".

