Ucciso un 29enne a Reggio Calabria | il giallo dell’amico sparito dopo averlo portato in ospedale

(Di giovedì 11 maggio 2023) Un ragazzo di 29 anni, Antonio Morelli, è statoda alcuni colpi di pistola. Stando alle prime ricostruzioni della Squadra mobile che indaga sull’omicidio avvenuto vicino le case popolari del rione Marconi, il giovane è statoda un conoscente al pronto soccorso del Grandemetropolitano, dove è deceduto pocol’arrivo. Chi ha accompagnato Morelli inperò si è allontanato poco. Gli inquirenti sono ora al lavoro per identificare la persona che hail ragazzo al pronto soccorso e raccogliere maggiori dettagli sul delitto. Ancora da chiarire per esempio se il ragazzo sia stato vittima di un agguato o sia statoda una persona con cui si era incontrato. ...

La polizia sta accertando, in particolare, se ilsia rimasto vittima di un agguato o se sia statoda qualcuno con cui si era incontrato.

Il 29enne è morto in ospedale per le ferite riportate nella sparatoria REGGIO CALABRIA Sarebbe stato il cognato della vittima ad uccidere oggi pomeriggio a Reggio Calabria Antonio Morelli, di 29 anni, ...