Tutto confermato | Spalletti verso l’addio | destinazione eccellente

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il Napoli si gode il momento di gioia dopo la stagione straordinaria: vincere lo Scudetto ha dato una nuova linfa a questo club. Ma il futuro dipreoccupa. Il Napoli sa di aver compiuto qualcosa di straordinario. E di aver conquistato lo Scudetto, il terzo della sua storia, facendosi valere sul campo e dando il meglio di sé. Straordinario è stato il lavoro svolto da Cristiano Giuntoli sul mercato, così come il lavoro che Lucianoha compiuto con i suoi giocatori sul campo. “Uomini forti, destini forti”, è stato il diktat che ha mandato avanti. Eppure i tifosi ora sono preoccupati per quello che il futuro potrebbe riservare loro. Napoli, addio dipossibile? Le ultime novità (screen – Instagram) SpazioNapoli,itDa un lato c’è la gioia per quanto di eccezionale compiuto in Serie A da ...

Ilpartendo dalla Fisker Ocean Extreme e dalla sua unità elettrica in grado di erogare una ... PRODUZIONE MINORE - Fonti di Bloomberg hannoche il software della vettura è soggetto a ...... dopo l'addio a Luca Vezil e pure quello al presunto ultimo fidanzato (mai) Matteo ... ecco chi è la figlia di Loredana Lecciso LE SORELLE Fotogallery - Chiara Ferragni eil clan al ...Questo èdai dati dell'ISTAT, infatti dal rapporto emanato per l'anno 2021 è semplice ...hanno conseguito la patente da poco e non hanno alle spalle anni di guida su strada ma non è, ...

UFFICIALE - Tutto confermato, Parma: Roel Vaeyens nuovo ... Tutto B

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Legge il greco da quando aveva 10 anni e poi lo ha insegnato per 40 anni. Traduce senza vocabolario, se non raramente quando vuole una conferma. Tutto questo tra gli addetti ai lavori è risaputo e non ...