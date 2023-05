Tutti i vincitori dei David di Donatello 2023 | la prima volta di Elodie

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ildisi è concluso presso i Lumina Studios di Roma. La 68° edizione ha incoronato vincitore duo belga Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh con Le otto montagne. Il film, uscito in Italia il 1 marzo 2022, vede protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi, che con entusiasmo hanno ricevuto il premio. La cerimonia in diretta su Rai 1, condotta da Carlo Conti e Matilde Gioli, ha consegnato il settimodia Marco Bellocchio per la miglior regia di Esterno Notte. Per la medesima opera Fabrizio Gifuni ha ricevuto il premio come miglior attore. Ma scopriamoi dettagli.dii premi In questa 68° edizione la Giuria dell’Accademia del Cinema ...

MIGLIOR FILM Le otto montagne - Prodotto da Wildside una società del gruppo Fremantle; Rufus; Menuetto; Pyramide Productions; Vision Distribution; in collaborazione con Elastic; con ...

