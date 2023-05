Turismo sostenibile | strutture più competitive se hanno le stazioni di ricarica

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 11 maggio 2023) Nel mese di marzo 2023, le immatricolazioni di auto full electric in Italia sono aumentate dell’81,96% sul 2022, facendo registrare un record storico. Anche le infradisono in netto aumento, con un nuovo record di punti diinstallati, che ormaiun ritmo superiore ai 300 a settimana e un totale nazionale che vola oltre quota 41.000 (fonte: E-Motus).“È in atto un cambiamento epocale che sta modificando drasticamente non solo le abitudini di viaggio, ma anche quelle legate più strettamente al. Oggi, mettere a disposizione dell’ospite un punto diper il proprio veicolo elettrico rappresenta un fattore differenziante che può incidere nella scelta della meta turistica e impattare pesantemente sul successo di una determinata struttura ...