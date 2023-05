Muharrem Ince, uno dei politici candidati contro il presidente Recep Tayyip Erdogan alle elezioni di domenica in, ha annunciato il suo ritiro. Lo rende noto la tv di Stato Trt. Ince, leader di una piccola formazione di opposizione, il Partito della Patria, alle ultime elezioni presidenziali del 2018 era ......unasenza Erdoan. Tuttavia, vari segnali spingono in questa direzione: innanzitutto la più parte dei sondaggi effettuati sulle intenzioni di voto indicano in lieve vantaggio l'......presidente Recep Tayyip Erdoan e bloccare la deriva autoritaria nel paese di Fazla Mat La... L'principale di Erdoan è Kemal Klçdarolu, leader del Chp (Partito repubblicano del popolo) ...

Turchia: un oppositore di Erdogan si ritira dalle elezioni - Europa Agenzia ANSA

Muharrem Ince, uno dei politici candidati contro il presidente Recep Tayyip Erdogan alle elezioni di domenica in Turchia, ha annunciato il suo ritiro. Lo rende noto la tv di Stato Trt. (ANSA) ...Il Sindacato Cobas di Brindisi con Cosimo Quaranta farà parte della delegazione nazionale Cobas che insieme ad altri italiani saranno in questo fine settimana come osservatori internazionali per le el ...