Tumore ovarico | i sintomi | la diagnosi e le cure

In occasione della Giornata Mondiale del, Angelina Jolie ha lanciato un messaggio importante dai suoi canali social, parlando dell'importanza della prevenzione . E postando una dolce foto insieme a sua mamma, l'attrice ...Angelina Jolie, l'appello alla prevenzione pensando alla mamma: "Prendetevi cura di voi" In occasione della giornata mondiale sule del compleanno di sua madre Marcheline Bertrand, l'attrice torna a farsi portavoce dell'importanza di sottoporsi ai controlli di Concetta Desando U no scatto del passato in cui appare ...Aderiscono e partecipano: Legambiente Catania, Accademia Menea, Terra Amica onlus, ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale), ACTO (Alleanza Contro il), File rouge PROJECT, ...

“La bellezza dell'informazione: un evento per la sensibilizzazione sul tumore ovarico” Radio Più

Una massa tumorale solida di origine ovarica, che misurava circa 15 centimetri di diametro, associata a una importante presenza di sangue libero nell'addome, è stata asportata con un intervento chirur ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...