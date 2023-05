(Di giovedì 11 maggio 2023) E’ stato eseguito lo scorso 11 aprile presso l’ Azienda ospedaliero-universitariadiun delicato intervento per neoplasia polmonare sinistra infiltrante l’aorta , già trattata in...

Cancro al pancreas, risultati incoraggianti da un nuovo vaccino mRna Una speranza contro il cancro al pancreas arriva dal nuovo vaccino a Rna messaggero personalizzato. Oggi, il cancro al polmone è ancora un big killer "Purtroppo sì, è la prima causa di morte per cancro in Italia, e negli altri stati europei, ci sono ancora 32mila morti l'anno per cancro al polmone"

Tumore considerato "inoperabile" in tutto il mondo rimosso all'ospedale Sant'Andrea di Roma Gazzetta del Sud

E’ stato eseguito lo scorso 11 aprile presso l’ Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea di Roma un delicato intervento per neoplasia polmonare ...Si torna a parlare del cancro alla lingua che ha colpito Daniele Bossari e dell'importanza di fare prevenzione.