Tumore al seno | cellule staminali responsabili della crescita | scoperto il meccanismo

È stato identificato un nuovo meccanismo molecolare che è alla base delle forme più aggressive del tumore al seno. Sulla rivista Nature Communications sono stati pubblicati i risultati di una ricerca coordinata da Università di Torino insieme all'Università statale di Milano , Istituto europeo di ...Le mutazioni che si trasmettono dai genitori ai figli, definite germinali , nei geni BRCA1 e BRCA2 aumentano il rischio di sviluppare un tumore al seno e/o all'ovaio rispetto a chi non ha queste ...

È stato identificato un nuovo meccanismo molecolare che è alla base delle forme più aggressive del tumore al seno. Sulla rivista Nature Communications sono stati pubblicati ...I tumori maligni epiteliali dell'ovaio possono essere su base ereditaria, ma quali tipologie Scopriamolo insieme.