Tumore al pancreas | nuova speranza di cura da vaccino a mRna

(Di giovedì 11 maggio 2023) La prima fase di sperimentazione promette bene: una Rna messaggero riuscirebbe a migliorare il decorso della forma più aggressiva dial, ecco come

Il rapper a marzo dello scorso anno era stato operato per rimuovere unneuroendocrino delscoperto durante un controllo di routine. Ha sempre condiviso il suo percorso di cura sui ...Cancro al, risultati incoraggianti da un nuovo vaccino mRna Una speranza contro ilalarriva dal nuovo vaccino a Rna messaggero personalizzato. La cura, messa a punto in uno studio pubblicato sulla rivista Nature e guidato dal Centro per il cancro Memorial Sloan ...A un anno dalla scoperta delneuroendocrino, il rapper milanese è tornato oggi, giovedì 11 ... cistifellea,e un pezzo di intestino, al San Raffaele di Milano. 'Sono stato molto ...

Da un vaccino a mRna speranze per il tumore al pancreas - Salute & Benessere Agenzia ANSA

La prima fase di sperimentazione promette bene: un vaccino a Rna messaggero riuscirebbe a migliorare il decorso della forma più aggressiva di tumore al pancreas, ecco come ...Fedez si è recentemente sottoposto a una serie di controlli medici di routine, un anno dopo aver scoperto e rimosso un tumore al pancreas.