Trump show sulla Cnn | «Abusi? Chi mi accusa è una donna cattiva Il 6 gennaio a Capitol Hill una bellissima giornata»

(Di giovedì 11 maggio 2023) L’ex presidente americano ha sfoderato tutto il suo repertorio in un’intervista di Kaitlan Collins sul network. «Quando c’ero io alla Casa Bianca non avevo bisogno di discorsi scritti, a differenza di una certa persona che sta lì adesso»

È Donaldsulla Cnn , dove l'ex presidente degli Stati Uniti è tornato per un evento di un'ora e mezza di fronte a una platea di 400 elettori repubblicani in New Hampshire. Il tycoon esordisce ...... il tycoon ha ribadito le accuse di brogli alle elezioni del 2020, parlando di ' milioni di voti falsi infilati nei box ', nonostante decine di corti, guidate da giudici nominati anche da, ...Donald. L'ex presidente americano arriva nella tana del lupo, la Cnn, e a un evento di un'ora e mezza di fronte ad una platea di 400 elettori repubblicani delinea l'America che verrà, nel caso in ...

Donald Trump Show: «Se divento presidente chiudo la guerra in ... Open

L'emittente non è più la grande "nemica" del tycoon offrendo un nuovo lato, molto più morbido, accomodante e, per questo, molto criticato sui social. Nell'intervista di oltre un'ora l'ex presidente ha ...L’ex presidente alla Cnn: «Concederei la grazia ai manifestanti di Capitol Hill». Come si risolve la crisi energetica «Trivella, baby, trivella» ...