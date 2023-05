(Di giovedì 11 maggio 2023) Fosse dipeso da, le truppe diavrebbero già conquistato Kiev da oltre un anno: Se Vladimirsia undiè una "questione di discutere in seguito" perché "se si dice ...

Trump: “Se diciamo che Putin è un criminale di guerra sarà difficile trovare un accordo” Globalist.it

“Io chiudo la guerra in 24 ore”. Così Donald Trump torna a ripetere che con lui alla Casa Bianca la guerra in Ucraina non sarebbe scoppiata o avrebbe avuto una rapida soluzione. “Io voglio che tutti s ...Donald Trump ha risposto alla domanda se considera il presidente russo un criminale di guerra, a seguito dell'incriminazione del Tribunale penale internazionale.