(Di giovedì 11 maggio 2023) Nella sua prima apparizione su una grande rete televisiva dal 2020, Donaldha sciorinato tutto il suo repertorio retorico: ha dichiarato di aver svolto un lavoro straordinario come presidente degli Stati Uniti, ha incitato i deputati repubblicani a provocare il default e ha annunciato di voler dare la graziamaggior parte dei rivoltosi che hanno assalito ilil 6 gennaio del 2021. Lo ha fatto di fronte a quattrocento elettori repubblicani a Goffstown, un piccolo municipio del New Hampshire nell’intervista televisiva organizzata dCnn a poche ore dal verdetto del tribunale di New York che lo ha condannato a pagare cinque milioni di dollariscrittrice Jean Carrol per aver abusato di lei sessualmente in un camerino di un grande magazzino a Manhattan negli anni ’90. ...

ha pubblicato un video, indirizzato ad un gruppo pro - family dell'Iowa, in cuidi lottare di nuovo contro l'aborto: "Mi ergerò con orgoglio in difesa della vita innocente proprio come ...Quest'ultima settimana elettorale si svolge con Kilicdaroglu cheuna ricollocazione filo - ... Usa, incriminato Donald: Lui:"E'una persecuzione politica" Il 45esimo presidente,in carica ...... passi noi italiani, che siamo da rinchiudere ormai da un po', ma in USA hanno avuto Donalde ... E lui ha fatto un pezzo su un politico chedelle cose durante alle elezioni e poi non le ...

Trump promette di graziare gli assalitori del Campidoglio, se tornerà alla Casa Bianca Linkiesta.it

L'emittente non è più la grande "nemica" del tycoon offrendo un nuovo lato, molto più morbido, accomodante e, per questo, molto criticato sui social. Nell'intervista di oltre un'ora l'ex presidente ha ...Ha promesso di mettere fine alla guerra in Ucraina in '24 ore', di non dare più armi a Kiev, perché 'tocca all'Europa', ha ribadito la difesa al Secondo emendamento, quello che garantisce il diritto a ...