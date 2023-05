Trump | «Guerra in Ucraina? Con me finirebbe in un giorno Capitol Hill stato un giorno bellissimo»

"Chiuderei lain Ucraina in 24 ore". Con la solita strafottenza parla alla Cnn Donald, in un evento di un'ora e mezza di fronte d una platea di 400 elettori repubblicani. E' la prima apparizione ...approfondimento Tutte le inchieste di Donald, da Stormy Daniels a Capitol Hill "L'Ue deve mettere più soldi per lain Ucraina"parla anche dellain Ucraina e attacca l'...ha avuto gioco facile nel promettere di mettere fine allain Ucraina, abbattere l'inflazione, tagliare le tasse. Guardando a 'Usa 2024' Riguardo al braccio di ferro tra Repubblicani e ...

Biden o Trump I sondaggi dicono che il popolo USA ha le idee chiare sulla guerra Radio Radio

in un comizio Trump avverte l’Europa: “Pagate di più per la guerra in Ucraina” (La Stampa) Di Viviana Mazza Donald Trump non ha rimpianti e, accolto con una standing ovation in New Hampshire, ha ...Peskov, portavoce del Cremlino, ha ammesso le difficoltà russe in Ucraina: “Non stiamo facendo una guerra. Costretti all’operazione militare speciale dagli errori dell’Occidente”.