Truffa ad un’anziana | fermato dalla polizia e denunciato

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via rampe Maria Longo a Napoli uno scooter con a bordo un uomo trovandolo in possesso di 5.680 euro e di due cellulari accertando che lo stesso, poche ore prima, si era reso responsabile di unaai danni di una persona anziana. I poliziotti, infatti, hanno rintracciato la vittima che poi, negli uffici di, ha raccontato che nella mattinata, mentre si trovava nella sua abitazione, era stata contattata telefonicamente da una donna. Quest’ultima, spacciandosi per la figlia, le aveva comunicato di essere stata coinvolta in un incidente stradale e le aveva chiesto di corrispondere una somma di denaro come risarcimento del danno ad una persona che, di lì a poco, sarebbe giunta presso la sua abitazione. Cosi ...