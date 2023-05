“Troppi cani randagi | il Sud Italia sembra la Colombia” | la polemica al Giro d’Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023) Remco Evenepoel è stato protagonista durante la quinta tappa deld’di un incidente causato dall‘ingresso in strada di un cagnolino: nonostante la caduta improvvisa, il 23enne belga campione del mondo si è rialzato e ha proseguito la tappa, senza riportare gravi conseguenze. Il team manager della Soudal Quick-Step Patrick Lefevere però ha commentatomente l’episodio che ha coinvolto il suo ciclista mercoledì: “Naturalmente non è divertente quando si vive un’esperienza del genere, perché Remco si stava comportando molto bene. Tutti erano in preda al panico per la squadra in difficoltà, ma lui era rimasto sereno e diceva che finché ci fosse stato un guaio, non c’era nessun problema”. Lefevere ha anche espresso delle critiche nei confronti dell’eccessiva presenza dial Sud, ...